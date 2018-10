Ondernemen in Drenthe: Een nieuwe fiets moet degelijk zijn

Fietsen gaan kapot, dat gebeurt. Maar er is wel het een en ander aan te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen, is het devies van Azor Bikes directeur Jan Rijkeboer.

"Ik heb eerst gewerkt bij twee andere grote, fietsfabrieken", vertelt Rijkeboer. "Daar zag ik toch heel veel dingen waarvan ik dacht: dat kan beter. Waarom maken ze die fiets niet sterker? Waarom zorgen ze er niet voor dat die fietsen langer meegaan?" Rijkeboer liet het er niet bij zitten en startte samen met een collega een eigen fietsenbedrijf met als hoofddoel: degelijkheid, met zoveel mogelijk onderdelen uit de regio.Het assortiment bestaat uit meer dan een miljard combinaties aan fietsen die de klant zelf kan samenstellen. "Degelijke stevige stadsfietsen, gewoon of elektrisch en we zijn uiteindelijk ook de fabrikant van bakfiets.nl", vertelt ontwerper Jacob Pot. "De bekende fiets met de houten bakjes voorop, om kinderen te vervoeren, die worden ook hier gemaakt.""Om de fietsen extra degelijk te maken moet je ook stevige materialen gebruiken", legt Pot uit. "Bijvoorbeeld zo'n spatbordstang", zegt hij kijkend naar een voorspatbord van een fiets. "Die hebben we van een dikke roestvrijstalen buis gemaakt en ik kan daar met mijn negentig kilo gewoon bovenop staan." Hij illustreert zijn stelling door op de spatbordstang te gaan staan, die niet meegeeft.Ook de lampentest van directeur Jan Rijkeboer is beroemd. Eerst worden de lampen tergend lang besproeid met een zout-emulsie. Welke lampen het dan nog doen komen in de bankschroef te staan om vervolgens een enorme slag te krijgen met een dik stuk hout. Op die manier wordt een 'omvallende fiets' nagebootst.De lampen die dan nog branden zijn terug te vinden op de Azor fietsen.Bekijk de hele aflevering van 'Ondernemen in Drenthe':