Zwaarbevochten overwinning E&O op BFC E&O wint van BFC (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

HANDBAL - De vrouwen van E&O behaalden zaterdagavond een belangrijke overwinning op BFC. In de tweede helft boog het een 10-12 achterstand om in een 25-21 zege. Het was de tweede overwinning van het seizoen voor het team van trainer Henk Smeenge.

Geschreven door René Posthuma



E&O begon in Emmen goed aan de wedstrijd en pakte een 2-0 voorsprong. Lang konden de Emmenaren niet genieten van de voorsprong, want de gasten kwamen snel langszij. In een gelijkwaardige eerste helft was de ploeg uit Beek net iets sterker en ging met twee punten voorsprong rusten.



In de tweede helft knokte E&O zich snel naast BFC en nam brutaal een voorsprong. De thuisploeg speelde agressief en met een uitstekend keepende Larissa Schutrups liep het team in de slotfase weg bij de Limburger om uiteindelijk met vier doelpunten voorsprong te winnen.