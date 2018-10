Derbygevoel beslissend: Alcides even de beste van Meppel

VOETBAL - Alcides mag zich in ieder geval tot 16 maart de beste ploeg van Meppel noemen. Op het eigen kunstgrasveld werd buurman MSC met 3-1 verslagen en daarmee kreeg de stadsderby een winnaar met de meeste echte Meppelers in de selectie.

"Zij begrepen veel beter wat een echte derby inhoudt", aldus het overduidelijke commentaar van MSC-trainer Berry Zandink. Wilko Niemer, de trainer van Alcides, was uiteraard tevreden. "Maar vooral met de punten, want die zijn we gewoon keihard nodig om dit seizoen te overleven."De entree van beide ploegen was imponerend, met prachtig vuurwerk in de clubkleuren van Alcides en MSC.In de derby, die na twee seizoenen afwezigheid weer op het programma stond, groeide Jermain Wobbes uit tot de man of the match. De pijlsnelle aanvaller zorgde met twee treffers voor het verschil. In de 14e minuut zorgde hij voor de 1-0 bij de eerste kans van de wedstrijd en kort voor rust tikte hij zijn tweede binnen bij eigenlijk pas de derde kans van de thuisclub. Daartussenin had Camiel Fidom uit een vrije bal de 1-1 aangetekend. Verder stelde MSC zwaar teleur in de eerste helft. Het was voorspelbaar, gehaast en zonder overleg wat de mannen van Zandink lieten zien. Bovendien werden alle duels en tweede ballen gewonnen door de thuisploeg, dat vooral gokte om de omschakeling. In die omschakeling had Wahid Shimeri al eerder de 2-1 kunnen scoren, maar hij zag zijn inzet stranden op het lijf van doelman Raimon Benjamins.Na rust veranderde er niet veel. MSC bleef grossieren in voorspelbaar voetbal en de mannen die in principe het verschil moeten maken met een individuele actie (Justin Benjamins, Milan van der Weide, Noah Schuurman en Remko Hof) hadden het vandaag niet. Eigenlijk dwongen de gasten in de tweede 45 minuten geen enkele kans af.Alcides leunde en loerde logischerwijs op de counter. Die mogelijkheden dienden zich meer en meer aan toen de tijd verstreek. Tien minuten voor tijd viel de beslissing toen MSC-verdediger een inzet van Koen Romme over de eigen doellijn werkte: 3-1.Alcides is door de zege MSC gepasseerd op de ranglijst in de hoofdklasse A: De formatie van trainer Wilko Niemer heeft nu 13 punten uit 9 duels, terwijl MSC 11 uit 9 heeft. De Meppeler clubs bezetten in ieder geval tot morgenmiddag kwart voor vier de respectievelijk 6e en 10e plek.