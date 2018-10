Deel dit artikel:













Crematorium en verzetsgraf voormalig kamp Westerbork beter zichtbaar Het verzetsgraf met de namen van de slachtoffers (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

Het verzetsgraf en de plek waar in de oorlogsjaren het crematorium van kamp Westerbork stond, zijn sinds gisteren weer beter zichtbaar.

De plaats van het crematorium is met een silhouet van cortenstaal gemarkeerd. Ook is op die plek achtergrondinformatie over het crematorium te vinden. Met foto's en brieven worden persoonlijke verhalen van slachtoffers verteld.



Ook het verzetsgraf, dat ligt achter het toenmalige crematorium, is aangepast. De plek waar in 1944 46 verzetsmensen, 2 represaille slachtoffers en 4 Joden zijn doodgechoten, is met grondaanduidingen aangegeven.



Aan het eind van van de executieplaats is een wand van cortenstaal onthuld met de namen van de 52 vermoorde en gecremeerde slachtoffers die in de buurt van het crematorium werden begraven.



De onthulling werd gedaan door kleinkinderen van gefusilleerde verzetsmensen.