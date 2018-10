Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: Pot met goud in Nieuw-Weerdinge Regenboog aan de hemel bij NWVV (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - NWVV staat centraal in de zesde aflevering van de rubriek 'De vijfde klasse F' van het tv-programma Onze Club. De club uit Nieuw-Weerdinge degradeerde naar de geadopteerde klasse en staat na drie wedstrijden op de drempel van een bijzondere mijlpaal.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Vorig seizoen verloor NWVV uit Nieuw-Weerdinge liefst 22 van de 24 gespeelde competitieduels. Met vier punten zakte de ploeg in het prachtige donkerblauw-zwart af naar de vijfde klasse F. Na drie duels in de laagste zaterdagklasse heeft de formatie van Geert Aalderink evenveel punten bij elkaar gesprokkeld als een jaar geleden: vier.



Zaterdagmiddag kwam het geplaagde Erica'86 op bezoek. De hekkensluiter ging twee weken geleden met 10-1 de boot in tegen DOS'63. Met een regenboog aan de hemel begonnen de teams met frisse moed aan de wedstrijd.



Roy Supèr

In de eerste helft greep NWVV de leiding. Door twee goals van Roy Supèr kon de thuisploeg, terwijl de zon plaats maakte voor regen, met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken. Aan de overkant was het ook figuurlijk onweer. Cor Huls, de trainer van Erica'86, loofde vooraf zijn ploeg voor de inzet. Op de mat van NWVV zetten de Ericanen in het eerste bedrijf hun oefenmeester Huls in zijn hemd.



Na de 3-0 van Mark Kok vond Erica'86 het welletjes. In de 75ste minuut zette Andy Hof de gasten met een puntgave stift op het scorebord. Met een fraaie vrije bal zorgde Arno Boorsma, terwijl even daarvoor de vlam in de pan sloeg en beide ploegen een speler met een rode kaart zagen vertrekken, voor de aansluitingstreffer.



Slotoffensief

Een slotoffensief van de rode lantaarndrager uit Zuidoost-Drenthe kwam te laat. Terwijl het laatste fluitsignaal klonk liet de zon zich weer zien op het sportpark van het zegevierende NWVV. De pot met goud is voor de thuisploeg. Na vier wedstrijden in de vijfde klasse F hebben de mannen van Aalderink meer punten dan vorig seizoen.