Muzieklijst Harry's Blues zondag 28 oktober 2018

Het duo Gumbo & the Monk bestaat uit Servaas Bollen (Gumbo) & Fabian Schrama (The Monk). Ze zijn dit jaar precies 5 jaar actief als Gumbo & The Monk. Ze spelen voornamelijk vooroorlogse blues uit het zuiden van de VS op zelf gebouwde roots-instrumenten zoals de Cigar Box Guitar, License Plate Guitar en Diddley Bow. Hun doel is om daarmee de ‘oersound’ te benaderen uit de gebieden waar de blues ontstond. Zaterdag 10 november zijn deze oermuzikanten te vinden in Grolloo, het oercentrum van de blues. BinnenBlues in café Hofsteenge.