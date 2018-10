Deel dit artikel:













Kijk live: Axman Challenge in Exloo Ploeteren door de natuur in Exloo (foto: Kim Stellingwerf)

In Exloo wordt vandaag gerend, geploeterd en geklauterd tijdens de Axman Challenge. Over een parcours met obstakels midden in de Drentse natuur.





Kijk hier live mee:



Deelnemers lopen een route van 6,66 of 13,13 kilometer door het bos, langs boerenakkers en over de heide. En elke vijfhonderd meter komen ze een hindernis tegen waar ze overheen, tussendoor of onderdoor moeten.