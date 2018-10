Deel dit artikel:













Programma zondagvoetbal Bekijk hier het complete programma van vanmiddag

VOETBAL - Pakt vv Hoogeveen vanmiddag de eerste prijs van het seizoen in de hoofdklasse A? Dat is natuurlijk de grote vraag, waar we om 15.45 uur een antwoord op hebben.





Klik hieronder voor het complete programma van vandaag in het noordelijke amateurvoetbal:

In de 1e klasse F hoopt vv Emmen de status van koploper zonder puntenverlies vast te houden. Dat moet dan gebeuren tegen GOMOS in Norg, die vorige week de eerste zege van het seizoen boekten.