Drenthe Toen #8: Vincent van Gogh in Hoogeveen en vrachtwagens vol 'bruin goud'

Wat deed Vincent van Gogh in Hoogeveen en hoe belangrijk was zijn bezoek? We praten erover met schrijver Ronald Wilfred Jansen. Verder gaan we op zoek naar het eerste katholieke kerkhof van Zuid-Drenthe en bezoeken we een grafkelder bij onze zoektocht naar restanten van Huis Vennebroek. Ook leren we in deze uitzending meer over het vervoer van turf over de weg en vragen we ons af wat er met de telepaat Rabindra gebeurd is.

- Ronald Wilfred Jansen schreef het boekover de band tussen Vincent van Gogh en Hoogeveen. De schilder verbleef in 1883 kort in de Drentse plaats.- In onze rubriek Old Neis deze keer krantenartikelen over een Staphorster standbeeld in Meppel dat verplaatst moest worden vanwege baldadige jeugd.- Herr Doktor Andreas Eiynck neemt ons deze week mee naar het eerste katholieke kerkhof in Zuid-Drenthe. En daarvoor moeten Eiynck en Lydia Tuijnman strompelend over een aardappelveld in Nieuw-Schoonebeek.- Het Noorder Dierenpark won in 1974 een culturele prijs van Drenthe. Wij vonden in ons archief een korte reportage over de uitreiking waarin Jaap Rensen zegt blij te zijn met de prijs.- Hoe werd 'het bruine goud' vervoerd? Oud-vrachtwagenchauffeurs Harrie Bakker en Joris Smits maakten een (foto)boek over het transport van turf over de weg.- We bezoeken een grafkelder in Anloo. En dat allemaal in onze zoektocht naar restanten van de bewoners van het Huis van Stand Vennebroek in die plaats.- De RONO was vroeger ook een leerzame zender. In deze reportage uit het archief uit 1964 leren luisteraars over de maatschappelijke ontwikkeling van Drenthe.​- De helderziende Rabindra hield vroeger zitting in Hotel de Jonge in Assen. Hij zou vermiste mensen gevonden hebben en kreeg uiteindelijk mot met de politie. We zijn benieuwd hoe het met de helderziende afgelopen is. Weet u meer? Mail naar drenthetoen@rtvdrenthe.nl.- Lukas Koops gaat met Feije Takens kijken naar een tankgracht tussen Rolde en Assen op het Balloërveld. De gracht is gegraven aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door mensen die tewerkgesteld werden.- In het boek 'Jeugdherinneringen' schreef Wiebe Kruijer 300 pagina's vol verhalen over zijn jeugd. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van Kruijer.Ronald Wilfred Jansen -Herr Doktor Andreas Eiynck -Paul Brood -Harrie Bakker -Joris Smits -Paul Brood -Feije Takens -Lukas Koops