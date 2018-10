Deel dit artikel:













vv Emmen slikt eerste nederlaag bij GOMOS vv Emmen is de eerste plaats kwijt (foto: vv Emmen)

VOETBAL - De eerste nederlaag van het het seizoen van vv Emmen in de eerste klasse F is een feit. De ploeg van trainer Hendrik Oosting ging in een Drents onderonsje onderuit op het veld van GOMOS: 1-0.

FVC profiteerde optimaal van de nederlaag van Emmen. De concurrent uit Leeuwarden won de uitwedstrijd tegen het eveneens Friese GAVC (2-3) en komt in punten gelijk. FVC speelde echter een wedstrijd meer.



Siegers scoort

Jannes Siegers nam op Sportpark Schapendrift na een kwartier spelen het enige doelpunt tegen Emmen voor zijn rekening. Voor GOMOS betekende het de tweede zege van deze competitiejaargang. Een week eerder had de promovendus uit Norg ruim gewonnen bij WVV (1-5). GOMOS stijgt naar de zevende plek.