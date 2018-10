Deel dit artikel:













DVC'59 pakt eerste punt tegen DSC'65 DVC zoekt de aanval tegen DSC

VOETBAL - DVC'59 heeft het eerste punt van het voetbalseizoen gepakt. Tegen DSC'65 werd het 1-1. Aanvoerder Nick Mink maakte vlak voor tijd de gelijkmaker.

Geschreven door René Posthuma

In het NEC-NAC van Zuidoost-Drenthe kreeg de thuisploeg de eerste kans, maar de kopbal van Stijn Keen werd gekeerd door doelman Bert Tubben. Het nog puntloze DVC gaf DSC goed partij en kreeg door Roy Sibon de eerste kans, maat zijn schot ging net naast.



Kopbal

In de 20ste minuut nam DSC een 1-0 voorsprong. Boris Luttikhuizen kopte uit de derde corner de bal prachtig binnen. In een aantrekkelijke eerste helft verzuimde de ploeg uit Dalerveen voor rust de score te verdubbelen.



De tweede helft was minder aantrekkelijk dan de eerste helft. Alleen DVC kreeg in het eerste kwartier een grote kans, verder viel er voor het publiek weinig te genieten.



Fout

In de 90ste minuut mochten de gasten een vrije trap nemen. Het schot van Mink leek houdbaar voor doelman Dennis Schiphorst Haalweide, maar de lange keeper liet de bal onder zijn lichaam doorglippen, waardoor de ploeg uit Nieuw-Dordrecht het eerste punt van de competitie veroverde.