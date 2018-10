Deel dit artikel:













Adelinde Cornelissen wint Grand Prix dressuur Exloo Adelinde Cornelissen wint in Exloo (foto: RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Met ruime voorsprong heeft Adelinde Cornelissen uit Beilen vanmiddag bij de internationale dressuurwedstrijd in Exloo de Grand Prix kür op muziek gewonnen. Cornelissen zette de Finse Terhi Stegars op bijna vijf procent achterstand.

In de kür kwam Cornelissen sterk voor de dag, met ook een fraaie piaffe. "Dat was bij Zephyr altijd het onderdeel waar we nog het meest aan moesten werken. Maar z'n geweldige instelling is toch wel z'n belangrijkste kwaliteit. Hij is lenig en wil altijd lopen", zei de uit Beilen afkomstige amazone.



Zephyr is door haar ouders gefokt en kwam relatief laat in training, toen de ruin al zeven jaar was. "Ik was eerst nog druk als lerares en later met Parzival. Zephyr kreeg daardoor pas laat de aandacht die hij verdient."



Cornelissen kwam min of meer gehandicapt aan de start, nadat donderdag in Exloo haar rijlaarzen werden gestolen. "Ik moest nog wat spullen naar de stal brengen en heb ze misschien twee minuten uit het oog verloren. En toen waren ze dus weg. Ja, jammer. Maar ik sta er maar niet te lang bij stil. Het vervelende is wel dat je dan met nieuwe laarzen moet rijden en die zijn een stuk minder soepel. Daardoor heb ik nu overal blaren."



Achter de Finse Terhi Stegars was de derde plaats voor Christa Larmoyeur uit Winschoten en Nora.