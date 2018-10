'Dikke lul' Buurke pijnigt oude club Nieuw Buinen met vijf goals

VOETBAL - Dat het raar kan lopen in het voetbal, bewijst Jeroen Buurke. Vorige week was hij nog de spits van Nieuw Buinen, vandaag stond hij in de aanvalslinie bij WVV. Buurke knalde er meteen maar vijf in tijdens zijn debuut voor de club uit Winschoten. Tegen? Nieuw Buinen!

Het zou een goed script zijn voor een avontuurlijk jongensboek. Jeroen Buurke stapte afgelopen week over naar WVV en scoorde een zuivere hattrick in de eerste helft tegen uitgerekend Nieuw Buinen. Na rust maakte hij er dus nog twee op het veld van zijn oude club.Buurke stapte over naar WVV omdat het niet helemaal boterde tussen hem en een paar spelers van Nieuw Buinen. Dat niet iedereen bij Nieuw Buinen blij is met de overstap van de spits, was volgens Buurke vandaag goed te merken. "Van tevoren gaven sommigen geen hand. Ik vind dat flauw. En in het eerste duel dat ik had in de wedstrijd, kreeg ik meteen een doodschop. Dat had rood moeten zijn. Ik had me voorgenomen om niet te gaan juichen als ik zou scoren, maar dat heb ik nu wel gedaan. Na die doodschop dacht ik: 'nu kun je het krijgen ook'." Dat juichen deed Buurke dus uiteindelijk vijf keer. "Ik heb even laten zien wat ik kan."Ook na de wedstrijd kon Buurke rekenen op harde taal van de Nieuw Buiners. "Sommige supporters kwamen naar me toe en zeiden: 'Je bent een dikke lul dat je weg bent gegaan'."Met de vijf doelpunten van Buurke was de ellende voor de thuisploeg overigens nog niet voorbij. Middenmoter WVV zegevierde uiteindelijk met 0-8. Na zes duels is Nieuw Buinen de hekkensluiter, met vier punten.