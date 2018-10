Deel dit artikel:













WVV-debutant Buurke pijnigt oude club Nieuw Buinen met vijf goals Er vlogen er acht in bij Nieuw-Buinen - WVV: 0-8 (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - Dat het raar kan lopen in het voetbal, bewijst Jeroen Buurke. Vorige week was hij nog de spits van Nieuw Buinen, vandaag stond hij in de aanvalslinie bij WVV. Buurke knalde er meteen maar vijf in tijdens zijn debuut voor de club uit Winschoten. Tegen? Nieuw Buinen!

Het zou een goed script zijn voor een avontuurlijk jongensboek. Jeroen Buurke stapte afgelopen week om logistieke redenen ("WVV is dichterbij voor mij") over naar WVV en scoorde een zuivere hattrick in de eerste helft tegen uitgerekend Nieuw Buinen. Na rust maakte hij er dus nog twee op het veld van zijn oude club.



Onwerkelijk scenario

"Het liep een beetje uit de hand", lacht Buurke. "Ik heb even laten zien wat ik kan." Niet iedereen bij Nieuw-Buinen was blij met de overstap van Buurke naar WVV. En dan kreeg de onderlinge confrontatie in de eerste klasse F ook nog eens dit onwerkelijke scenario. "Maar na de wedstrijd kreeg ik van de meeste Nieuw-Buiners wel weer een handje hoor."



Met de vijf doelpunten van Buurke was de ellende voor de thuisploeg overigens nog niet voorbij. Middenmoter WVV zegevierde uiteindelijk met 0-8. Na zes duels is Nieuw Buinen de hekkensluiter, met vier punten.