Ingmar Berga rijdt teleurstellende tweede schaatsmarathon Berga werd in Deventer teleurstellend 37e. (Foto: RTV Drenthe/Archief)

MARATHONSCHAATSEN - Ingmar Berga speelde, na zijn sterke begin van het marathonseizoen in Amsterdam, een bijrol in Deventer. De Hoogevener eindigde gisteravond in de tweede wedstrijd op de 37e plek.

Berga behaalde vorige week bij de seizoensstart de zevende plaats en pakte, in tegenstelling tot deze week, wel punten. Ploeggenoot bij Okay Jeans & Fashion Sjoerd den Hertog werd tweede. Frank Vreugdenhil uit Eldersloo werd in Deventer 29e en Kevin Hoekstra uit Bovensmilde kwam als 39e over de finish.



Topdivisie dames

Voor Janneke Ensing begon het seizoen pas in Deventer. De inwoner van Gieten was er bij de seizoensstart in Amsterdam niet bij. Ensing sloot de wedstrijd af met een vijftiende plek. Imke Vormeer uit Meppel werd negende. Marlous Hoogeveen uit Borger behaalde de finish op kunstijsbaan De Scheg niet.