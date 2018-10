Deel dit artikel:













Hoogeveen pakt periodetitel na doelpunt in slotseconden Hoogeveen op bezoek bij De Bataven (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

VOETBAL - Het was niet verdiend, maar Hoogeveen pakt de eerste periodetitel in de Hoofdklasse A na een 1-2 overwinning bij De Bataven uit Gendt.

Geschreven door Florian van Velthoven

In de absolute slotfase maakte Björn Zwikker de bevrijdende treffer, waardoor de ploeg van trainer Nico Haak alsnog de eerste prijs van het seizoen binnensleepte. Het zag er lang niet naar uit, want de beste kansen waren voor De Bataven. “Een compliment voor de jongens dat zij tot het allerlaatste moment hebben geknokt. Als het niet mooi kan, dan maar op deze manier”, aldus trainer Nico Haak.



Dubieuze treffer

De Bataven hadden in de eerste helft het betere veldspel. Hoogeveen, dat voor het eerst dit seizoen op natuurgras speelde, kwam niet toe aan opbouwend voetbal. De ploeg uit Gendt kwam dan ook op voorsprong. De treffer was wel dubieus, want de grensrechter vlagde een aanval van De Bataven af wegens buitenspel. De scheidsrechter besloot echter door te spelen, en daar profiteerde de thuisploeg van. “Het is heel raar om het advies van de grensrechter te negeren”, aldus Haak. “Hij kan het ook veel beter waarnemen dan de scheidsrechter.”



Tweede helft

In de tweede helft gooide Hoogeveen het over een andere boeg. Er werd meer opportunistisch gevoetbald en dat werkte. In de 72ste maakte Twan Berends de gelijkmaker.



Vervolgens brak er een chaotische slotfase aan, waarbij beide ploegen kansen kregen om de wedstrijd te beslissen. Vooral De Bataven had de 2-1 op de schoen, maar Tim Waterink en Koen van Gaal hadden het vizier niet op scherp. Op het moment dat niemand het meer verwachtte, maakte Björn Zwikker alsnog de 1-2.



VV Hoogeveen blijft comfortabel op de eerste plaats staan in de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Nico Haak heeft 23 punten uit 9 wedstrijden. De voorsprong op nummer 2 RKVV DEM bedraagt nu 5 punten.