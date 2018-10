Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Hoogeveen pakte vanmiddag na een zinderend slot alsnog de overwinning op De Bataven en daarmee de 1e periodetitel in de hoofdklasse A.

Achilles 1894 kan de titelaspiraties voorlopig in de ijskast stoppen, want de ploeg van trainer Paul Weerman verloor met 1-0 bij Hollandia.In de 1e klasse F leed Emmen de eerste nederlaag van het seizoen. Bij promovendus GOMOS werd het 1-0 en ook Dalen is de ongeslagen status kwijt. In de 3e klasse C werd er met 3-0 verloren bij WKE'16.Nieuw Buinen kreeg in de 1e klasse F een vreselijk pak slaag van WVV. Op eigen veld werd het 0-8. Grote plaaggeest was nota bene Jeroen Buurke, ex Nieuw Buinen. Hij maakte zijn debuut bij WVV vandaag en scoorde de eerste vijf treffers.Lees ook: Hoogeveen pakt periodetitel na doelpunt in slotseconden Lees ook: ​vv Emmen slikt eerste nederlaag bij GOMOS Lees ook: WVV-debutant Buurke pijnigt oude club Nieuw Buinen met vijf goals Bekijk hieronder alle uitslagen in het amateurvoetbal van vandaag: