Verliezend Achilles 1894 zet titelaspiraties voorlopig in ijskast Achilles 1894 maakt een pas op de plaats (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 haakt, in ieder geval voorlopig, af in de strijd om de titel in de Hoofdklasse A. De ploeg van trainer Paul Weerman incasseerde de derde nederlaag van het seizoen. De uitwedstrijd tegen Hollandia uit Hoorn eindigde in 1-0.