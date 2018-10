Deel dit artikel:













In Beeld: Axman Challenge in Exloo Houtzagen tijdens de Axman Challenge in Exloo (foto: Kim Stellingwerf)

Tijdens de Axman Challenge in Exloo haalden de deelnemers vandaag de oermens in zichzelf naar boven. Oud en jong trotseerden het water, zetten de zaag in boomstammen en klauterden en kropen langs tal van uitdagende obstakels. Fotografe Kim Stellingwerf legde het evenement vast met haar camera.