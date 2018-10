Vier Drentse amateurclubs nog zonder puntenverlies

HZVV is één van de vier Drentse amateurclubs die nog zonder puntenverlies is in de competitie

VOETBAL - Vier Drentse amateurclubs zijn na dit weekend nog zonder puntenverlies in dit seizoen: HZVV, Elim, VCG en Pesse. Drie van deze vier ploegen staan dan ook bovenaan in hun competitie, terwijl VCG in de zaterdag 5e klasse F tweede staat achter Mussel. Die club heeft één duel meer gespeeld.

HZVV won gisteren bij Bedum, de oude club van trainer Gert van Duinen. Het werd 3-1 voor de Hoogeveense club. Volgende week staat HZVV tegenover Drachtser Boys, dat met drie punten minder op de tweede plaats staat.SC Elim is op dit moment een klasse apart in de 3e klasse D van het zaterdagvoetbal. De promovendus won gisteren voor de zesde keer op rij, al had de formatie van trainer Benjamins wel een speler van Nieuwleusen nodig om te winnen. Brinkman werd de ongelukkige matchwinner.VCG kwam dit weekend niet in actie in de 5e klasse F, waardoor de ploeg van trainer Gert Veenstra nu één duel minder gespeeld heeft dan Mussel. Die ploeg won gisteren voor de vijfde keer op rij, met 4-1 bij VVAK.Matthijs Veninga zorgde voor vreugde bij SV Pesse vanmiddag. De koploper in de 4e klasse E blijft hierdoor nog zonder puntenverlies, al is de druk er weldegelijk. Titan heeft namelijk maar twee punten minder.