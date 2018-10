Nagengast twaalfde, Dekker valt uit bij Superprestige Ruddervoorde

VELDRIJDEN - Bij de Superprestige van het Belgische Ruddervoorde is Fleur Nagengast als twaalfde geëindigd.

De Beilense kwam een dikke minuut na winnares Marianne Vos over de meet. Vos pakte in België haar vijfde zege van dit crossseizoen. De 31-jarige Brabantse klopte landgenote Annemarie Worst. De Belgische Kim van de Steene werd derde. Wereldkampioene Sanne Cant, ook uit België, moest genoegen nemen met de zesde plaats.Bij de mannen kwam Jens Dekker uit Fluitenberg niet over de finish. Hij moest voortijdig opgeven, omdat 'ie last van z'n rug had.De winst ging opnieuw naar Mathieu van der Poel. Vanaf het begin domineerde hij de koers. Het werd de zesde overwinning voor Van der Poel dit seizoen. Tweede in Ruddervoorde werd de Belg Wout van Aert, de derde plek was voor zijn landgenoot Toon Aerts.