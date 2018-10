Deel dit artikel:













De day-after Siepelrock: volgend jaar niet meer met de tent Voor de caravan bij Siepelrock (foto: RTV Drenthe) Het kampeerterrein bij Siepelrock (foto: RTV Drenthe) Het kampeerterrein bij Siepelrock (foto: RTV Drenthe)

Zo'n 100 tot 150 festivalgangers waagden het er vannacht op. Ondanks de lage temperaturen verbleven zij in tenten en caravans op het festivalterrein van Siepelrock in Pesse.

Geschreven door Josien Fetisma

De campinggasten moesten inventief zijn bij de vriestemperaturen die ze te wachten stonden. Waar de één voor paardendekens en extra slaapzakken ging, koos een ander voor een vuurkorf, magnetron of warme soep om zichzelf mee warm te houden.



Twee groepjes waren dapper en zetten de tent op. "Vorig jaar is de caravan gesneuveld, dus werd dit het maar", vertelt campinggast Max. Hij en zijn vriendin hebben de nacht volgehouden in de tent. Al moet hij toegeven wel tussendoor een paar uur bij de vuurkorf te hebben gestaan.



Bij de buren slapen

Zijn buurvrouwen hadden er meer moeite mee. "Zij is in de auto gaan slapen en ik ben bij de buren in de caravan aan de andere kant gaan liggen. Het was echt te koud en het luchtbed was lek, dus dat was ook niet heel handig", legt de bezoekester uit.



De sfeer werd er niet minder op. "Het is gewoon een fantastisch festival. Ze hadden het wel een maandje eerder mogen doen, of vorig weekend toen was het ook nog lekker weer. Twee jaar geleden kwam ik hier nog minder voorbereid. Toen dacht ik dit moet ik over doen, maar volgend jaar gaan we toch maar met de caravan", legt ze uit.



Niet weer in de tent

Max en zijn vriendin Roos zijn ook volgend jaar weer van plan te komen. De tent blijft dan wel thuis. "Nee, dan met een caravan. Misschien ook wel een vrachtwagen of met een bakwagen. Dat we daar met zijn allen in gaan slapen ofzo, maar geen tent meer, dat gaan we niet weer doen."