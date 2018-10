Deel dit artikel:













Kale Duinen even beschikbaar voor ruiters: 'Er is niks mooiers dan dit' Ruiters en hun paarden genieten op de Kale Duinen (foto: RTV Drenthe)

Twee dagen per jaar mogen ruiters en hun paarden over de Kale Duinen bij het Drentse Friese Wold stuiven. Gisteren en vandaag was het zover.

Met een flinke snelheid galopperen de paarden voorbij, terwijl het zand van de Kale Duinen de lucht in vliegt. De ruiters beleven er zichtbaar veel plezier aan. Daar komt bij dat de ritjes ook nog goed voor de duinen zijn



"De paarden woelen het zand om", zegt boswachter Corne Joziasse. "Als je goed kijkt, dan zie je putten in het zand. Daar was het eerst glad. Nu worden de graspollen omgewoeld en dat is precies de bedoeling, omdat de Kale Duinen op deze manier kaal blijven."



De boswachter vertelt dat deze duinen al eeuwen niet bebost zijn. "Dat willen we zo houden, want je ziet weinig van dit soort landschappen. De dieren doen hun best om daar geen verandering in te brengen."



Tanny de Nooy, van Hippisch Drenthe, geniet van deze dag. "Er is niks mooiers dan met je paard heel hard in galop over die Kale Duinen te rijden." Volgens De Nooy wordt het evenement, dat voor de achtste keer gehouden werd, steeds populairder. "Maar er is een beperkt aantal kaarten, bij 800 houdt het op."