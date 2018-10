Deel dit artikel:













Onze Club: met stadsderby, periodetitel voor Hoogeveen en een pot goud Kijk hier nu de uitzending van Onze Club terug

VOETBAL - De Meppeler stadsderby is terug en dus ook te zien in Onze Club vanavond, maar ook is er ruim aandacht voor een andere zondaghoofdklasser: vv Hoogeveen. Die ploeg kan in Gendt de eerste periodetitel in de wacht slepen.





Kijk hier nu: De uitzending van Onze Club Ook zijn er beelden van Noordscheschut - Broekster Boys en DSC'65 - DVC'59. Natuurlijk is er ook weer een nieuwe aflevering van 'de vijfde klasse F', met NWVV - Erica'86. En in Nieuw Weerdinge lag een pot goud, maar voor welke club?