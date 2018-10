Deel dit artikel:













In Beeld: Living Statues in Emmen Living Statues in het centrum van Emmen (foto: Kim Stellingwerf)

Ze stonden zo stil dat je bijna twijfelde of het wel een persoon was. Vanmiddag werd in het centrum Emmen Living Statues gehouden. Hierbij voerden verschillende uitgedoste en geschminkte personen hun act stokstijf uit. Fotografe Kim Stellingwerf had hierdoor alle tijd om ze op de foto te zetten.