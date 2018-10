Deel dit artikel:













Lukkien ziet bekeropponent ruim verliezen ODIN'59, de bekertegenstander van FC Emmen komende woensdag, kende een slechte generale

ODIN'59, woensdagavond de tegenstander van FC Emmen in de tweede ronde van de KNVB-beker, kende een slechte generale in de competitie. Onder toeziend oog van FC Emmen-trainer Dick Lukkien en diens assistent Casper Goedkoop, ging de derdedivisionist op eigen veld met 5-2 onderuit tegen Jong FC Groningen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Lukkien had zo'n hoge uitslag op basis van een groot gedeelte van de eerste helft niet verwacht. "Zij speelden echt niet minder dan FC Groningen 2, bij vlagen zelfs beter." Vlak voor rust herstelde het tweede team van de hekkensluiter in de eredivisie de 1-0 achterstand volledig: 1-2. "In de tweede helft liep Groningen uit naar 1-4 en toen zijn we vertrokken", laat Lukkien weten. "We hebben hopelijk een goed beeld van hun speelwijze."



Richard Plug

ODIN'59 bezet na het duel tegen FC Groningen 2 de 12e plaats (van de 18 clubs in totaal) in de Derde Divisie zaterdag, met 11 punten uit 9 wedstrijden. De club wordt getraind door oud-prof Richard Plug, die onder contract stond bij FC Dordrecht, PEC Zwolle en Telstar. Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij ODIN'59, waarmee hij drie jaar geleden promoveerde uit de hoofdklasse.



Drie bussen

ODIN'59 reist woensdag met drie supportersbussen af naar Emmen, want ondanks de zware deceptie afgelopen zaterdag, werden er die dag nog 150 kaarten verkocht.



Het duel tussen Emmen en ODIN'59 begint woensdagavond om 19.45 uur. Dat duel is vanzelfsprekend live te volgen op Radio Drenthe.