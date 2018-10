Deel dit artikel:













'Minder biodiversiteit is zeker niet aan de landbouw te wijten' De bijen hebben het moeilijk (foto: pixabay.com) Jan Reinier de Jong doet mee aan de proef (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

Op het akkerbouwbedrijf van Jan Reinier de Jong in Odoorn wordt een proef gedaan om het aantal insecten te laten groeien. Biodiversiteit is tegenwoordig een belangrijk thema, omdat de bijen het moeilijk hebben en ook vlindersoorten in aantal afnemen.

De proef is een samenwerking van Basf, Limagrain, stichting Veldleeuwerik en de Vlinderstichting. "Aan de randen van de akkers zaaien we mengsels in voor bijen, vlinders en andere insecten", vertelt De Jong. Er wordt een strook akker van zo'n anderhalve meter vrijgehouden voor de proef.



Volgens De Jong wordt vaak met een beschuldigende vinger naar de landbouw gewezen. "Het tegendeel is waar", beweert hij. "Maar toon dat maar eens aan. Daarom hebben we deze proef opgezet."



'Wij doen het goed in de landbouw'

Of dat ook gaat lukken, is nog even afwachten. "Vorig jaar hadden we een natte herfst", vertelt De Jong. "Dit voorjaar is het grootste gedeelte verdroogd, maar in het begin hebben we wel veel insecten gezien. En ook nu zit er nog wat leven in die akkerrand." Volgens De Jong is er ook een zogeheten harsbij gespot, die normaal gesproken niet in Drenthe voor zou komen. "Dat zeiden specialisten tegen mij. Dat ze toch in die rand zaten, is heel mooi."



De Jong verwacht voor volgend jaar een bloeiende akkerrand. "Dan kunnen we laten zien dat we het goed doen in de landbouw en dat de afbouw van biodiversiteit zeker niet aan ons te wijten is."