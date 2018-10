Deel dit artikel:













Gouden Pijl 2019 op zondag 4 augustus Gouden Pijl weer op zondag (Foto: Archief RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - De Gouden Pijl wordt in 2019 weer op de eerste zondag na de Tour de France verreden. Op 4 augustus komen de tourhelden naar Emmen voor het rondje om de kerk.

Dit jaar werd de Gouden Pijl niet op de tweede dinsdag in augustus, maar op de eerste zondag na de Tour georganiseerd. Ruim 35.000 toeschouwers zagen Tom Dumoulin het criterium winnen. De Gouden Pijl kende een nieuwe opzet met een tijdrit, een puntenkoers en een criterium.



Omdat de 41e editie succesvol was, wil de organisatie wederom op de eerste zondag na de Tour de France de Gouden Pijl organiseren. Roelie Lubbers, voorzitter van de Gouden Pijl, laat weten dat alles zo goed als rond is en dat volgend jaar het wielerspektakel op 4 augustus Emmen aandoet.