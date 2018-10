Wolf bijt schapen dood in Dalerpeel en Orvelte

Het dorp Dalerpeel heeft inderdaad bezoek gehad van een wolf, blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie.

Begin deze maand doken er meldingen op van de vermeende wolf. Ook verscheen een foto op Twitter. Een deskundige van Wolven in Nederland dacht nog dat het waarschijnlijk om een hond zou gaan.Uit DNA-onderzoek blijkt nu dat er op 7 oktober toch een wolf heeft rondgelopen bij Dalerpeel. Het beest zou vier schapen hebben doodgebeten. De getroffen boer krijgt een schadevergoeding. Hoeveel dat is, is nog onbekend.Een paar dagen eerder, op 3 en 4 oktober, liep de wolf door Orvelte. Daar zijn in totaal vier schapen doodgebeten.