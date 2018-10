Deel dit artikel:













Bodem in Schoonebeek vervuilder dan gedacht: 600.000 euro extra nodig De kanalen bij Schoonebeek worden weer gevuld met schoon zand (foto: RTV Drenthe) De kanalen bij Schoonebeek worden weer gevuld met schoon zand (foto: RTV Drenthe)

Stichting Bodembeheer Schoonebeek heeft 600.000 euro extra nodig om de verontreinigde bodem aan te pakken.

Geschreven door Janet Oortwijn

Voor dit geld ligt een aanvraag bij de provincie Drenthe en de gemeente Emmen. Gedeputeerde Staten hebben twee weken geleden 300.000 euro beschikbaar gesteld. Het college van Emmen buigt zich binnenkort over een besluit, laat een woordvoerder weten.



Pot raakt leeg

De pot met vier miljoen euro, die in 2006 beschikbaar is gesteld, raakt zo langzamerhand leeg. "Er moet meer bodem gesaneerd worden dan van tevoren gedacht", zegt Jenne Holman, directeur van Stichting Bodembeheer Schoonebeek en tevens oud-wethouder van de gemeente Emmen. "Er blijkt niet genoeg geld begroot."



Dempmateriaal

De bodemvervuiling in Schoonebeek kent een lange voorgeschiedenis. Nadat zogeheten wijken (een waterweg in een veengebied) voor de afvoer van turf overbodig werden, zijn er in de periode tussen 1950 en 1980 veertien van deze wijken gedempt. Hiervoor is huishoudelijk afval gebruikt als dempmateriaal. Ook de NAM en het chemisch bedrijf SCADO stelden materiaal beschikbaar.



Later blijkt dat de bodem ernstig vervuild is. In 2006 werd een convenant opgesteld tussen de gemeenten Emmen en Coevorden, de provincie Drenthe, de NAM en agrariërs. In april 2007 werd daarom ook de Stichting Bodembeheer Schoonebeek opgericht om de bodemvervuiling aan te pakken.



'Komt van alles naar boven met ploegen'

Boeren waren destijds blij met de demping van de wijken, want zij kregen meer ruimte voor de akkerbouw. "Maar nu blijkt dat er met ploegen van alles boven komt", zegt Holman. "De aangebrachte teeltlaag blijkt niet dik genoeg."



En dus moet er weer gegraven worden. "We hebben twee kanalen aangepakt, drie jaar geleden", aldus de directeur. Even buiten Schoonebeek wordt nu een kanaal afgegraven en weer gevuld met schoon zand. "Dit zijn de kanalen die ernstig verontreinigd zijn."



"We vinden chemisch afval, bouwafval, huisafval. Eigen de vuilnisbelt van vroeger", zegt milieukundig begeleider, Patrick Hemmen. "Dit is wel een apart project. Normaal gesproken vinden we verontreiniging in de buurt van gebouwen. Dit is middenin akkerland. We moeten dus een sleuf graven en dan de bodem vinden."



Dit project wat gaande is, is voor de kerst afgerond. "Dan kunnen boeren hier weer lekker hun gaan gaan", aldus Hemmen.



Zoals het nu lijkt worden er niet meer van deze plekken afgegraven en gesaneerd. "We proberen dat met monitoring in de gaten te houden de komende jaren", aldus Holman.