Quiz: Hoe goed is jouw woordenschat?

Wat betekent flankerend? En wat is appreciatie? Test nu je kennis in onze woordenschatquiz!

Vandaag is de Week van de Woordenschat begonnen. Deze speciale week is door Cito in het leven geroepen. Een goede woordenschat is voor kinderen belangrijk om schoolvakken goed te kunnen volgen.We verwachten eerlijk gezegd niet dat de onderstaande woorden snel opduiken tijdens de vakken op de basisschool. Maar ken jij ze?