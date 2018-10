'Een ezel schopt een wolf of hond gewoon kapot'

Boer Pieter Werkman uit Kerkenveld heeft sinds dit weekend twee ezels in z'n wei staan. Die ezels moeten z'n schapen beschermen tegen de wolf.

De afgelopen jaren is het meerdere keren voorgekomen dat wolven schapen hebben doodgebeten. Vandaag werd bekend dat de dorpen Dalerpeel en Orvelte begin deze maand ook bezoek kregen van de wolf. In totaal werden acht schapen doodgebeten.De ezels Simon en Soleil moeten in Kerkenveld voorkomen dat de schapen van Werkman het slachtoffer worden van de wolf. "Ezels beschermen hun territorium heel erg goed", legt Werkman uit. "Ze kunnen verschrikkelijk hard schoppen. Een wolf, of een hond die in de wei komt, schoppen ze in principe gewoon kapot. Ik heb 65 schapen rondlopen. Het is de bedoeling dat dat ook zo blijft."Werkman heeft nog geen bezoek gehad van de wolf, maar naar eigen zeggen is dat een paar keer bijna gebeurd. "Vorig jaar was de wolf op een kilometer van m'n bedrijf. En eerder dit jaar op zo'n achthonderd meter."De ezels van Werkman staan nog niet tussen de schapen. "Ze zijn zaterdag pas gekomen", zegt hij. "Ze zijn nog aan het acclimatiseren. De komende dagen introduceer ik ze bij de schapen. Ik begin met een stuk of twee, drie schapen. Met een beetje geduld komt dat wel goed."Het is niet nieuw dat schapen bescherming krijgen van ezels. Drie jaar geleden stonden er ezels tussen de kudde van Exloo. Het idee is overgewaaid uit Canada