Brandweer zoekt naar auto in water Nieuweroord Er wordt naar een auto gezocht (foto: Persbureau Meter)

De brandweer heeft in het water langs de Middenraai in Nieuweroord een zoekactie gehouden naar een auto die mogelijk in het water was beland.

De hulpdiensten waren gewaarschuwd, omdat er bandensporen in de berm langs het water te zien waren.



Inmiddels is de zoekactie beëindigd. Een woordvoerder van de brandweer zegt dat de bestuurder contact heeft opgenomen. De automobilist was uitgeweken voor een dier. De auto was daarbij wel van de weg geraakt, maar kwam niet in het water.