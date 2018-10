Hof van Saksen breidt uit met attracties en boerderijen

Hof van Saksen in Nooitgedacht wil vernieuwen en uitbreiden. Er komen nieuwe speelattracties, vakantieboerderijen en de horeca wordt gemoderniseerd.

Wanneer Hof van Saksen alle plannen uitvoert, kan woordvoerder Jeannette ten Kate van Landal GreenParks nog niet zeggen. "We zijn nog met de planvorming bezig."In het bestemmingsplan zijn volgens Ten Kate in elk geval alle voorbereidingen getroffen om aan de slag te kunnen. "De gemeente Aa en Hunze heeft daar alle medewerking aan gegeven. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar hoeveel vakantieboerderijen er precies bijkomen en wanneer, daarvoor is het nog te vroeg. Dat plan staat nog in de kinderschoenen."Op Hof van Saksen staan op dit moment 166 Saksische boerderijwoningen met 550 eenheden. Verder zijn er 66 vakantiehuizen waarvan dertig in de verhuur zijn. De andere 33 worden niet verhuurd. Uitbreiding is volgens Ten Kate de wens, vanwege groei in de bezetting. "We zijn de afgelopen jaren toch gegroeid met 15 tot 20 procent. Voor meer eenheden is op den duur meer ruimte nodig."Wat voor komend jaar wel op stapel staat is verdere uitbreiding van de glijbanen in het zwemparadijs. Vorig jaar zomer gooide Hof van Saksen hoge ogen met drie nieuwe glijbanen: de Bombo als grootste indoorbandenglijbaan van de wereld, de hoogste bandenglijbaan Intenso, en de steilste speedslide Presto. "Daar gaan we een nieuwe bandenglijbaan aan toevoegen", zegt Ten Kate. "Bovenin de toren is er al rekening mee gehouden."Ook komt er een nieuwe buitenspeelattractie. Het gaat om een adventuregolfbaan dat naast het indoorspeelparadijs Harrewar wordt aangelegd. "Het is een soort minigolfbaan", zegt Ten Kate, "die op avontuurlijke wijze wordt ingericht."Verder wordt de horeca in de Havezate, het centrale hoofdgebouw, vernieuwd. "Dit jaar hebben we al één van de restaurants pal aan het water grondig aangepakt, en komend jaar komt het grand-café aan bod", vertelt Ten Kate. "Op die manier krijgen al onze restaurants één voor één een opknapbeurt."Voor hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd wordt in Hof van Saksen, kan Jeannette ten Kate nog niet zeggen. "We proberen constant te verbeteren, en er zijn allerlei plannen, de één wat verder dan de ander, dus hoeveel alles bij elkaar kost, staat nog niet vast."