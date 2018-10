CDA stelt vragen over capaciteitsproblemen door zonneparken

Plannen voor zonneparken dreigen in de knel te raken, omdat elektriciteitsmaatschappij Enexis niet alle opgewekte energie kan verwerken. Het elektriciteitsnet kan het niet aan.

CDA-Statenlid van Provinciale Staten Klaas Neutel heeft er vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten.In Nieuw-Buinen is een bedrijf dat 1.700 zonnepanelen wil plaatsen. Maar de energie die hiermee wordt opgewekt, moet deels via het elektriciteitsnet worden teruggeleverd. Daar zit het probleem, want het net kan dit niet aan. "Verontrustend", volgens Neutel. Enexis zegt hier volgens hem voorlopig niks aan te kunnen doen."Dit besluit van Enexis is twee weken oud. Of er nog meer concrete, vergelijkbare gevallen zijn, weet ik nog niet. Maar dat is ongetwijfeld zo. Het kan niet anders dan dat wij in de komende weken met meer van dit soort kwesties worden geconfronteerd."Neutel vervolgt: "Ik denk dat de provincie in ieder geval op gebied van invloed uitoefenen zeker wat kan doen. De provincie is natuurlijk geen eigenaar van het net, maar heeft wel invloed. Het is goed om de mogelijkheden - en de onmogelijkheden - te verkennen."De mogelijke capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk komen niet uit de lucht vallen. Enexis waarschuwde eerder deze maand gemeenten extra goed op te letten bij het verstrekken van vergunningen voor zonneparken in verband met capaciteitsproblemen.