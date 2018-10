Deel dit artikel:













Meppeler slaat buurman met honkbalknuppel en krijgt waarschuwing van rechter De veroordeelde man sloeg zijn buurman met een honkbalknuppel (foto: pixabay.com)

Een 43-jarige man uit Meppel is door de politierechter in Assen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De man sloeg in mei van dit jaar een buurtbewoner met een honkbalknuppel nadat hij geklaagd had over te harde muziek.

Het slachtoffer was met zijn gezin in de tuin aan het barbecueën. Omdat ze last hadden van de muziek van de Meppeler, vroeg hij om deze wat zachter te doen. Hierop sloeg de man zijn buurtgenoot met een honkbalknuppel op zijn schouder.



Bedreiging

Het slachtoffer liep bij de mishandeling een kneuzing en een bloeduitstorting op. Ook bedreigde de veroordeelde man het slachtoffer door te roepen dat hij hem ging doodslaan. “Dat wordt gezegd ja, maar dat klopt niet”, verklaarde de Meppeler in de rechtbank. De man ontkent ook geslagen te hebben.



Psychische problemen

De Meppeler kampt met psychische problemen, waardoor zowel de rechter als de officier van justitie hem als verminderd toerekeningsvatbaar beschouwen. Mocht de man in de komende twee jaar weer de fout ingaan, moet hij de gevangenisstraf alsnog uitzitten.