Historisch beeld Meppel stuk completer met schip Vereeniging III De Vereeniging III op haar nieuwe ligplaats (foto: Serge Vinkenvleugel-RTV Drenthe) De ligplaats waar nu de Vereeniging ligt in 1920. op de achtergrond stoombeurtschaip Meppel II (foto: Stichting Oud Meppel) De Vereeniging III lijkt sprekend op het eerste stoombeurtschip Meppel I (foto: Stichting Oud Meppel) De Vereeniging III bij het pakhuis aan de stoombootkade (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe Schepen aan de stoombootkade met ook veerboot Meppel III rond 1890 (foto: Stichting Oud Meppel' Arco Woudenberg en Karin van der Lei zijn dolblij met hun historische ligplaats (foto: Serge Vinkenvleugel-RTV Drenthe'

"Dit beeld zagen de passagiers van de beurtschepen ook als ze ruim honderd jaar gelden Meppel binnen voeren. Het is prachtig", zegt Karin terwijl ze met haar man Arco het historische beurtveer De Vereeniging III aanlegt bij de Stoombootkade.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De Vereeniging mag daar vanaf nu definitief liggen en daarmee is het historische beeld van Meppel weer een stuk completer.



Het moet gezegd: Meppel binnenvarend vanaf de sluis naar het Bleekerseiland lijkt het precies op foto’s van een eeuw of meer terug. Aan de Stoombootkade liggen veerboten van Meppel naar Amsterdam en Assen. Mensen en goederen worden aan wal gezet of gaan aan boord. Het pakhuis op de kade is volop in bedrijf. Als ik van de zwart-wit foto weer naar het nu kijk, dan ligt de Vereeniging op dezelfde plek waar vroeger de stoomveerboot Meppel I lag. Het oude pakhuis is opgeknapt en het historische zeilschip aan de stoombootkade maken het plaatje af.



Als twee druppels water

B&W van Meppel besloten onlangs op initiatief van Sterk Meppel dat De Vereeniging III definitief op de historische plek mag liggen. En daar zijn eigenaren en bewoners Arko Woudenberg en Karin van der Lei vreselijk blij mee. Woudenberg: "Dit schip hoort hier. We hebben het gekocht omdat het zo veel op de Meppel I leek, één van de oude beurtveer stoomboten."



Arco Woudenberg: "Je wordt verliefd op een schip. Als je dan de mogelijkheden ervan bekijkt en hoe origineel het is ben je verkocht." Karin knikt instemmend.



Waarvoor waren er beurtschepen?

De Vereeniging is 115 jaar oud, gebouwd op een Arnhemse werf en heeft ook als beurtschip gevaren. Net als de Meppel I. Alleen niet met Meppel als thuishaven, maar de Vereeniging heeft Meppel zeker aangedaan. Het stel is nog steeds op zoek naar zo veel mogelijk historische gegevens van het schip. Van voor 1923 weten ze nog niks. De beurtschepen vervoerden passagiers en vracht van Amsterdam naar Meppel. Het waren veerdiensten. Vanuit Meppel kon je verder varen daar Assen. Vanaf rond 1650 was de veerdienst er al. Eerst met zeilschepen, vanaf 1880 met stoomschepen.



Inmiddels zijn Karin en Arco al ruim drie jaar bezig met de restauratie van de Vereeniging en wonen ze erop. Regelmatig komen Meppelers een kijkje nemen bij het historische schip. Eerst aan het Oostereinde, nu het op de prominente plek aan de Stoombootkade ligt nog meer. "Maar we blijven niet alleen voor de wal liggen. Afgelopen jaar hebben we tijdens de Donderdag Meppeldagen grachtenvaarten gedaan. In totaal zijn 800 gasten meegevaren. En binnenkort halen we natuurlijk Sinterklaas weer binnen", lacht Karin.



Binnenkort vaart Drenthe Toen mee met de Vereeniging III.