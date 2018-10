Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Assenaar na vernielen politieauto: Ik ben hartstikke dom geweest De Assenaar krijgt onder meer een werkstraf van 60 uur (foto: Pixabay)

Een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken en een werkstraf van 60 uur. Die straf kreeg een 33-jarige Assenaar opgelegd voor het bedreigen van vier agenten, het vernielen van een politieauto en het verzetten bij zijn aanhouding.

Op 12 juni van dit jaar kwam er bij de politie een melding binnen dat er een schaars geklede vrouw over straat liep. Ze bleek uit de woning van de Assenaar te komen. De man en zijn - inmiddels - ex-vriendin hadden ruzie gehad. Toen agenten na de melding ter plaatste kwamen, wilde de Assenaar dat ze weggingen. Daarbij bedreigde hij ze: "Als jullie niet weggaan zet ik twee pitbulls op jullie."



Na zijn aanhouding vernielde hij de portier van de politieauto. Op het bureau bedreigde hij één van de agenten. "Ik weet wie jij bent. Ik onthoud je gezicht en maak je hartstikke dood."



De Assenaar was onder invloed van alcohol en heeft later bij de agenten zijn excuses aangeboden. "Ik ben hartstikke dom geweest", verklaarde hij in de rechtbank. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn onder meer een alcohol- en drugsverbod en controles gekoppeld. De Assenaar is naar eigen zeggen direct na het incident gestopt met drinken. "Ik ga ook niet weer beginnen. Het heeft meer kapotgemaakt dan mij lief is. Ik ben echt bezig met veranderen."