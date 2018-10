Deel dit artikel:













Sportcast #12: Het (gebrek aan) scorend vermogen van FC Emmen en de hechtingen van Bannink Sportcast #12: Het (gebrek aan) scorend vermogen van FC Emmen en de hechtingen van Bannink

In deze Sportcast een terugblik op het gelijkspel van FC Emmen tegen VVV-Venlo. Ondanks een numerieke meerderheid, vanaf de 20ste minuut na een rode kaart van Roel Janssen, lukte het Emmen niet om voor het eerst thuis te winnen in de eredivisie. Politiek verslaggever Margriet Benak komt de uitzending binnenvallen en vraagt zich sinds vrijdagavond af waar dat toch aan ligt. Verder gaat het over de vervelende blessure van Alexander Bannink, die vol in zijn kruis werd geschopt. En waarom is WVV-spits Jeroen Buurke een dikke lul, volgens de supporters van Nieuw Buinen? Tot slot zijn er welgemeende felicitaties voor VV Hoogeveen. Die club won de eerste periode in de zondag Hoofdklasse A.

Gasten

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Margriet Benak (verslaggever RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



