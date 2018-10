Deel dit artikel:













Op veler verzoek terug in Aa en Hunze: bladbakken Bladbak in Gieten (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

De buitendienst van de gemeente Aa en Hunze is vandaag begonnen met het plaatsen van honderd bladbakken. De bakken werden een aantal jaren geleden wegbezuinigd, maar zijn op veler verzoek weer terug.

"We hebben de bakken eerder wegbezuinigd, maar dat bleek toch niet zo efficiënt", zegt wethouder Henk Heijerman. "Inwoners konden de bladeren zelf schoon in de berm plaatsen, maar dat werkte niet."



Inwoners zijn blij met de beslissing van de gemeente. Ondanks het warme weer zijn er op sommige plekken al veel bladeren van de bomen gevallen. "Ze zeggen weleens dat de Julianastraat de mooiste straat van Gieten is, maar daar hangt wel een prijskaartje aan", zegt Dik Scholing uit Gieten. "Je hebt ontzettend veel blad in de herfst en soms wel tot in de winter. Als je dat met elkaar weg kan halen, dan is dat een heel goede zaak."