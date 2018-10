Medewerkers Rijksvastgoedbedrijf trekken in rechtbankgebouw Assen

Rechters en ander justitiepersoneel van de rechtbank in Assen moeten hun gebouw vanaf vandaag officieel delen met het Rijksvastgoedbedrijf. De laatste medewerkers van de overheidsdienst namen vandaag hun intrek in het gebouw.

De tweehonderd ambtenaren werden verwelkomd door burgemeester Marco Out van de gemeente Assen en Maria van de Schepop, president van de rechtbank Noord-Nederland. De burgemeester bood de medewerkers een stadswandeling en een bezoek aan het Drents Museum aan. “Zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze stad”, aldus Out.Het personeel van het Rijksvastgoedbedrijf werkte eerst op kantoren in onder meer Groningen en Zwolle. De gemeente Assen en de rechtbank in Noord-Nederland hebben flink gelobbyd om de ambtenaren naar de Drentse hoofdstad te krijgen. De rechtspraak kon de huurlast van het gerechtsgebouw niet meer alleen opbrengen en stond lang op de nominatie om gesloten te worden. Door deze medehuurder blijft de rechtspraak in Drenthe gewaarborgd.