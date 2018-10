Deel dit artikel:













Windparken Drentse Veenkoloniën krijgen 45 windmolens van 210 meter hoogte De windmolens in De Drentse Veenkoloniën worden ruim 210 tien meter hoog (foto: Nordex)

In het gebied rond 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Gasselternijveen en Drouwenermond komen 45 van de hoogst mogelijke windmolens te staan. De wieken steken op het hoogste punt 210,5 meter de lucht in.

De twee wieken hebben samen een totale breedte van 131 meter en komen op 145 meter hoogte te hangen. Dat maakten de initiatiefnemers van de windparken De Drentse Monden en Oostermoer bekend.



225.000 huishoudens

De verwachting is dat één windturbine 15 miljoen kWh aan energie opwekt. Dit staat gelijk aan het verbruik van zo'n 5.000 huishoudens per jaar. Gezamenlijk zouden de windmolens daarom jaarlijks energie opwekken voor 225.000 huishoudens. Om een beeld te krijgen: Drenthe telt ongeveer 216.000 huishoudens.



De keuze is gevallen op de Nordex N131 windturbines. Deze zouden volgens De Drentse Monden en Oostermoer stiller zijn en minder elektromagnetische-straling afgeven. Dit is belangrijk vanwege de Lofar-convenant. Hierin staat dat de straling van de windturbines moet worden teruggedrongen, zodat zij minder invloed hebben op de antennes.



Het doel is dat de 45 windturbines er eind 2020 staan en stroom opwekken.