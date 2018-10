Asser metalband Blackbriar scoort met nieuwe clip

Het nummer 'I'd Rather Burn' van de band Blackbriar uit Assen is binnen een week al meer dan 100.000 keer bekeken op YouTube. Het nummer is afkomstig van de nieuwe EP die de band vorige week uit heeft gebracht.

"We hebben meer clips die het heel goed doen op YouTube, maar dat deze alweer zo vaak is bekeken hadden we niet verwacht", zegt oprichter van de band René Boxem.De clip van 'I'd Rather Burn' is opgenomen op het Balloërveld. De zangeres van de band wordt door de rest van de bandleden naar een kruis meegesleurd. "We hebben de clip helemaal zelf opgenomen dus dat hij zoveel bekeken wordt is fantastisch", aldus Boxem.Blackbriar, die bekend staat om zijn theatrale rock- en metalmuziek, heeft al meerder clips die het goed doen op YouTube. De band is bij een bepaald publiek immens populair. "Als al deze views alleen uit Nederland kwamen dan waren we misschien wel groter geweest dan Kensington. Maar ons publiek komt uit de hele wereld en dat is ook wel heel gaaf", zegt Boxem.De band kiest er voor om relatief weinig op te treden en vooral veel tijd in de studio door te brengen. "Over drie weken komt er alweer nieuwe videoclip uit en die is productioneel nog van een wat hoger niveau. Verder zijn we bezig met het versturen van onze nieuwe EP. Die hebben we opgenomen met geld dat we hebben verkregen via meerdere crowdfundingsacties", aldus Boxem.