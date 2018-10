Swampfestival in Marsdijk in groot gevaar

Een noodkreet van de stichting SWAMP in Marsdijk in Assen. Het jaarlijkse Swamp-festival gaat ter ziele, als er niet snel versterking komt voor het organisatieteam.

In september was de zesde editie van het wijkfeest. Het was de meest succesvolle editie tot nu toe met zo'n vierduizend bezoekers in het Anne Frank Plantsoen. Voorgaande edities werden geteisterd door regenbuien.Het zesde wijkfeest bestond uit een bazar met marktkramen, eettentjes, sport- en spelactiviteiten, de 4 Mijl van Assen was er dit jaar aan gekoppeld en er waren muziekoptredens tot in de late nacht. Dankzij sponsors en een bijdrage uit het Asser Ondernemers Fonds is de entree gratis. Daarnaast gaat er een collecte langs de deuren voor een vrijwillige bijdrage van wijkbewoners.Maar zonder nieuwe actieve bestuursleden, is de zesde editie ook meteen het laatste wijkfeest geweest, zo meldt de stichting Swamp in een noodkreet op Facebook."Na enkele jaren het Swampfestival georganiseerd te hebben, gaat een aantal mensen verhuizen of ermee stoppen wegens privéomstandigheden. Hierdoor is het SWAMP-team te klein geworden om het festival van 2019 te organiseren. Hopelijk komen er nieuwe organisatoren bij, maar als dit niet lukt zijn wij genoodzaakt om SWAMP op te heffen."In 2013 werd het wijkfeest door een groep actieve Marsdijkers van de grond getild, onder de noemer: Samen een Waanzinnige & Actieve Marsdijk Party, oftewel S.W.A.M.P. Volgens de organisatie een toepasselijke naam, aangezien de plek van Marsdijk vroeger ook een moerasgebied was. Bedoeling was een feest te houden voor Marsdijkers door Marsdijkers, één keer per jaar. Met gezellige marktkramen, sport en spel, theater, film en muziek zou iedereen bij elkaar worden gebracht op één gezellige locatie in het hart van de wijk, het Anne Frank Plantsoen.