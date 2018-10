Deel dit artikel:













Organisator kent jongeren die deelnemers bedreigden tijdens spooktocht Nieuw-Buinen De spooktocht in Nieuw-Buinen werd verstoord door een groep jongelui met messen (archieffoto RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Een groep jongeren heeft zaterdag met messen de deelnemers en figuranten de stuipen op het lijf gejaagd tijdens een spooktocht in een bos bijNieuw-Buinen. De tocht is vroegtijdig afgebroken.

"We kregen in eerste instantie een melding dat een groep van vijf jongeren met jassen in camouflage kleuren decoratiemateriaal vernielden", vertelt organisator Arjan Plat. "We wilden ze opvangen aan het einde van de tocht, maar ze zijn van de route afgegaan."



De organisatie had nog de hoop dat het bij de vernielingen bleef. Maar uit het bos kwamen al snel vervelende berichten. "Ze bedreigden deelnemers en spoken met messen. Het was heel intimiderend."



'Agenten negeren melding'

Tot dat moment was de spooktocht een succes. De tocht werd voor de derde keer gehouden en er waren bijna 150 deelnemers. Plat: "We hebben de politie gebeld en de groepen die in het bos waren hebben we eruit gehaald. Maar de politie kwam maar niet. Toen hebben we besloten om iedereen weer terug te brengen naar het dorpshuis. Anderhalf uur na de melding bij de politie was er nog steeds geen agent geweest."



Plat is teleurgesteld. "Het is belachelijk dat een kleine groep het voor al die deelnemers verknald. Maar ik begrijp de politie ook niet. Iemand van de organisatie heeft contact met een agent gehad en die deed nogal laconiek. Mijn vertrouwen in de politie is een stuk minder geworden."



De organisator weet wie de jongeren zijn die met de messen dreigden in het bos. Hij gaat aangifte tegen hen doen.