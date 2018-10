Eigenaar vindt kat met strop om de nek

Een kater heeft vrijdag een hachelijk avontuur in Assen overleefd. Het dier kwam thuis met een strop om zijn nek.

Volgens de eigenaar vond het incident plaats in de buurt van het speeltuintje aan de Zuringes in de wijk Peelo. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. De kat wist los te komen. Met het dier gaat het volgens zijn baas goed, maar is hij nog wel erg bang.Bij de politie is aangifte gedaan.