Stichting Begeleid Wonen Drenthe wil dat rechter zich uitspreekt over gemeente Emmen

Stichting Begeleid Wonen Drenthe (SBWD) wil een principe-uitspraak van de Raad van State over hun voormalige dagbesteding- en begeleid-wonen-project in een bedrijfspand aan de Waanderweg in Emmen.

De gemeente legde de organisatie in maart een dwangsom op van 75.000 euro, nadat ze te laat de ruimte aan de Waanderweg had verlaten. Hoewel de Raad van State de dwangsom eerder blokkeerde en SBDW inmiddels een nieuwe locatie heeft in Nieuw-Amsterdam, wil de organisatie wel een principe-uitspraak van de rechter.Emmen wilde met de dwangsom een einde maken aan het woonzorgproject van SBWD aan de Waanderweg, na klachten van buren. Die klaagden over overlast van jongeren die lawaai maakten met onder meer het kloven van hout en het maken van meubels.Die, en andere activiteiten, maakten deel uit van het dagbestedingsproject voor kwetsbare jongeren met beperkingen. Tijdens de spoedprocedure van afgelopen maart beklaagden Erik en Diana van Wieren van de SBDW zich erover dat de gemeente Emmen wel erg snel was met dwangbevelen, maar weigerde mee te denken over waar het project dan wel zou passen.Intussen is er ruim een half jaar voorbij en heeft de Stichting in Nieuw-Amsterdam aan de Zijkant toch een nieuwe locatie voor de dagbesteding opgezet. In Emmen is een pand voor het begeleid wonen gevonden. Het echtpaar vindt desondanks dat een uitspraak nog wel zin heeft. "Wij willen een principe-uitspraak over wat nu wel en niet kan in leegstaande bedrijfspanden op bedrijfsterreinen. Niet alleen voor ons, maar ook voor ander initiatieven", aldus Erik van Wieren.De eigenaren weten nog niet of ze een schadeclaim bij de gemeente gaan indienen, mocht de Raad van State beslissen dat Emmen ten onrechte een enorme dwangsom heeft opgelegd en de SBWD gedwongen heeft een nieuwe locatie te zoeken. De Raad van State hintte er tijdens de zitting op dat in ieder geval een deel van de dwangsom terecht was opgelegd. Dat geldt voor het deel van de dwangsom dat het wonen in de bedrijfsloods en bedrijfswoning verbiedt.De dagbesteding zou mogelijk wel binnen de bestemmingsregels voor het bedrijventerrein aan de Waanderweg passen. Erik van Wieren zegt het vreemd te vinden dat Emmen er geen probleem mee heeft dat de dagbesteding nu in een voormalig hoveniersbedrijf zit. "Dat is toch raar? De locaties zijn identiek en volledig vergelijkbaar. Waarom vindt de gemeente de Waanderweg niet geschikt en de Zijkant in Nieuw Amsterdam wel? Het is voor ons een raadsel", aldus Van Wieren.De Raad van State doet binnen enkele weken einduitspraak over de dwangsom voor de Waanderweg.