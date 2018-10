Deel dit artikel:













Sterre Jonkers mist opening schaatsseizoen Sterre Jonkers mist opening schaatsseizoen (foto: Han Visscher)

SCHAATSEN - Sterre Jonkers (20) uit Emmen moet de opening van het schaatsseizoen, komend weekend in Heerenveen, aan zich voorbij laten gaan. Tijdens een fietstraining, begin september, kwam ze ongelukkig ten val en kwam ze met haar hoofd op een stoeprand terecht.

Geschreven door Karin Mulder

"M'n helm was doormidden en ik was meteen misselijk en duizelig", vertelt Jonkers. "Ik ben toen eigenlijk weer te snel begonnen met trainen, maar ik bleef last houden. Toen heb ik samen met m'n trainer besloten om toch even écht rust te nemen. Ik ben drie tot vier weken van het ijs gegaan. Deze week heb ik drie keer op het ijs gestaan, zonder reactie, dat is een nieuw record. Dus het lijkt de goede kant op te gaan."



Flink balen

Door al het ongemak was Jonkers niet in staat om zich te plaatsen voor de wereldbekerkwalificatie-wedstrijden van komend weekend in Thialf. En dat is flink balen. "Mijn doel was dit seizoen om een wereldbekerticket te veroveren op de 3.000 meter of de 5.000 meter. Maar dat gaat nu dus niet lukken."



De Drentse langebaanschaatsster, die uitkomt voor het RTC Friesland, hoopt zich nu via de tweede Holland Cup te plaatsen voor het NK afstanden.