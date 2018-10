Deel dit artikel:













Nog geen duidelijkheid bewoners verzakte huizen Roden Omwonenden zijn niet gerustgesteld over de situatie in Roden (foto: RTV Drenthe)

Onderzoeksbureau CRUX heeft veel bewoners nog niet gerustgesteld over de situatie rondom de verzakte huizen in Roden. Vanavond werd een bewonersbijeenkomst gehouden.

Geschreven door Marjolein Knol

Bezoekers vinden het lang duren voordat de onderzoeksresultaten er zijn en vragen zich af waarom in een relatief klein gebied onderzoek wordt gedaan.



Begin september werd bekend dat twee woningen in de Oudgenoegstraat in Roden onbewoonbaar zijn geworden door verzakking. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone en zouden er mogelijk ook last van kunnen krijgen. De gemeente ontving al vijftig schademeldingen.



'Waarom duurt het zo lang?'

"Ik had verwacht dat nu al wat resultaten zouden worden gedeeld", zegt omwonende Rolf Drijfhout. "Waarom duurt het zo lang?" Ook vroeg een aantal bewoners zich hardop af waarom alleen onderzoek wordt gedaan naar acht huizen en niet naar de hele wijk Middenveld.



Zo'n honderdvijftig man was aanwezig bij de bewonersbijeenkomst in De Pompstee in Roden. "Dit is belangrijk", zegt burgemeester Klaas Smid achteraf. "Mensen zien nu nog geen werkzaamheden, maar we zijn wel degelijk hard aan het werk."



Zo vertelt de directeur van onderzoeksbureau CRUX hoe ze de komende maanden onderzoeken wat de oorzaak is van de verzakking bij de gestutte woningen. Dit doet het bureau onder meer door grondonderzoek te verrichten bij de acht woningen die de meeste schade leden tot nu toe.



Niet gerustgesteld

Een onderzoek die de huiseigenaren van de omliggende woningen hebben de aanwezigen (nog) niet gerust stelt. "We weten niet of onze huizen nu veilig zijn", stelt een omwonende wiens huis niet wordt onderzocht. "We worden genegeerd. Kan daar niet iets aan gedaan worden, los van het onderzoek?"



Hoewel zijn vraag applaus krijgt van aanwezigen, wordt de vraag negatief beantwoord. "Nee", zegt Holger Netzel, directeur van CRUX. "We moeten eerst een schadeanalyse doen. Een nulmeting is misschien wel een goed idee."



Grootschaliger onderzoek

Volgens Netzel is een grootschaliger onderzoek te duur en onnodig. De resultaten van het onderzoek naar de acht huizen die de meeste schade hebben, kan geprojecteerd worden op andere locaties.



Het bureau onderzoekt onder andere of de verzakking is ontstaan door de droogte van afgelopen zomer of door grondwerkzaamheden in de omgeving van de afgelopen jaren.



Eind januari zijn de resultaten bekend.