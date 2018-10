Overcingeltunnel in Assen nu al aan onderhoud toe

De nieuwe Overcingeltunnel in Assen is nog geen geen vijf maanden open voor het verkeer en nu al worden er op zaterdag 10 november onderhoudswerkzaamheden verricht.

Het gaat om het jaarlijkse onderhoud, waartoe de aannemer zich bij de aanbesteding heeft verplicht.De Overcingeltunnel is op 10 november van 7.00 tot 17.00 uur gesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Stationsstraat en het Stationsplein. Vanwege de extra drukte in de Stationsstraat worden verkeersregelaars ingezet bij de kruisingen met fietspaden.